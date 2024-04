Obras são concluídas entre CE e RN e ampliam capacidade de transmissão de energia no País

Subestações entre CE e RN serão conectadas Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Ministério de Minas e Energia (MME) informou que novas linhas de transmissão que conectam Ceará e Rio Grande do Norte foram concluídas. Os equipamentos atendem o fluxo de usinas renováveis (eólica e solar) e, com eles, a capacidade de transferência de energia entre as regiões via o Sistema Interligado Nacional (SIN) é expandida. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 22. De acordo com o MME, "serão interligadas as subestações Pacatuba, Jaguaruana II, Russas II, no Ceará, e Mossoró IV e Açu III, no Rio Grande do Norte." Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "As linhas de transmissão possuem um total de 480 km de extensão, distribuídos em 230 kilovolts (kV) e 500 kV. Já as novas subestações contam com uma capacidade de transformação total de 3.100 Megavoltampère (MVA)", explica a pasta em nota.