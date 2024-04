Paulo Rabelo é aclamado presidente do SindRoupas

O empresário Paulo Rabelo foi eleito, por aclamação, para um mandato de dois anos para a diretoria do Sindicato da Indústria de Confecção de Roupas de Homem e Vestuário (SindRoupas). A cerimônia de posse será nesta quinta-feira, 21.

A nova gestão será guiada pela inovação, sustentabilidade e participação, afirma o novo presidente. Antes da posse, as lideranças do Sindroupas Paulo Alexandre, ex-presidente, e Paulo Rabelo, reuniram-se com o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante.

"Daremos grande foco na consolidação do setor, com ações concretas para o crescimento e uma maior representatividade do Ceará na economia nacional. Já contamos com a união dos diversos Sindicatos da nossa indústria (Moda masculina, Moda feminina, Têxtil, Redes e instituições de ensino)”, destaca Paulo Rabelo.