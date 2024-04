Doc Trattoria e Wine Bar investem R$ 1,5 milhão em novo empreendimento

A pizzaria também faz parte da expansão do Grupo Turatti

Crédito: Projeto do arquiteto Carlos Otávio

O novo empreendimento estuda entregar pizza com raízes italianas, acompanhadas pela qualidade da Trattoria, afirma Luca Lunghi, sócio-proprietário do Doc Trattoria e Wine Bar.

O Doc Trattoria e o Wine Bar vão construir a primeira pizzaria da parceria com um investimento de aproximadamente R$ 1,5 milhão.

O novo empreendimento apresenta "qualidade, autenticidade e hospitalidade" e também faz parte da estratégia de expansão do Grupo Turatti, exalta Lissandro Turatti, sócio-proprietário do Doc e CEO do Grupo Turatti.

"Estamos confiantes de que este novo empreendimento se tornará um destino favorito para os amantes de boa comida e boa companhia, além de contribuir positivamente para a economia local, criando novas oportunidades de emprego. A inauguração da pizzaria do Doc Trattoria e Wine Bar será em breve”.