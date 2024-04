Fed eleva mediana das projeções para crescimento do PIB em 2024, 2025 e 2026

Os dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) aumentaram as projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) real dos Estados Unidos para 2024, 2025 e 2026 na comparação com as estimativas divulgadas após a reunião de política monetária de dezembro.

Para 2024, a mediana das estimativas de crescimento da economia americana subiu de 1,4% para 2,1%. Para 2025, a projeção de avanço do PIB subiu de 1,8% para 2,0%. Para 2026, a expectativa subiu de 1,9% para 2,0%, e no longo prazo a mediana continuou inalterada, em 1,8%.

Enquanto isso, os dirigentes diminuíram sua expectativa para a taxa de desemprego no país em 2024 e 2026. Para 2024, a mediana das estimativas para a taxa de desemprego caiu de 4,1% para 4,0%. Para 2025, a projeção continuou em 4,1%, e para 2026, a expectativa caiu de 4,1% para 4,0%. No longo prazo, a taxa de desemprego deve permanecer em 4,1%.