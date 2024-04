Para líder do BIS, bancos e reguladores devem trabalhar para melhorar resiliência do setor

O gerente-geral do Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês), Agustín Carstens, afirmou nesta segunda-feira, 18, que a resiliência do setor bancário no mundo teve avanços consideráveis na última década, mas reconheceu que ainda há mais trabalho a ser feito nessa frente. Em discurso durante evento na Universidade de Frankfurt, ele disse que os bancos exerceram um papel vital de apoio à economia durante o auge da pandemia de covid-19.

Mesmo quando turbulências surgiram no ano passado, os efeitos mais agudos foram limitados pelo rápido uso de instrumentos de crise por autoridades e os benefícios das reformas adotadas após a crise de 2008, de acordo com ele.

Para Carstens, no entanto, a responsabilidade central pelo vigor do sistema bancário depende primariamente dos próprios bancos. Segundo ele, não há substituto melhor do que modelos de negócio saudáveis, gestão risco adequada e governança eficiente.