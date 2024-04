Greenlife compra Academia R2 do RioMar Papicu e expande em Fortaleza

Funcionamento da unidade vai começar no dia 1º de abril. Empresa garante transição "suave" para alunos

A Greenlife Academias adquiriu a Academia R2, localizada no Shopping RioMar Fortaleza, com mais de 3 mil metros quadrados (m²).

O anúncio foi feito no último domingo, 17. O funcionamento da unidade começará no dia 1º de abril com novas modalidades, além de equipamentos novos.

A empresa reforça que os alunos terão acesso a quadras de areia, que já estão sendo implementadas, novo box de cross e o Clube de Vantagens Green+, que proporciona descontos e benefícios exclusivos em lojas de diversos segmentos.