À espera do Fed, dólar fecha acima de R$ 5,00 pela 1ª vez desde outubro

O dólar à vista subiu nesta segunda-feira, 18, pelo terceiro pregão consecutivo no mercado doméstico de câmbio e voltou a fechar acima de R$ 5,00 pela primeira vez desde fins de outubro do ano passado. A alta firme das taxas das Treasuries, às vésperas da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), castigou divisas emergentes. As moedas latino-americanas de países com juros altos, que exibiram ganhos robustos em relação ao dólar no ano passado, foram as que mais sofreram.

O real, que costuma apanhar mais em episódios de fortalecimento global do dólar, desta vez teve perdas menores que às do peso mexicano. Além da chamada "Super Quarta", dia 20, com decisão do Fed e do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, na quinta-feira, 21, há reunião do Banco Central do México (Banxico), que pode iniciar um ciclo de corte da taxa de juros, hoje em 11,25%.

No início dos negócios, o dólar até chegou a recuar em relação ao real, em meio à valorização das commodities com dados positivos da China e o resultado do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de janeiro - que reitera a percepção de que economia mais forte neste início do ano e sugere uma postura mais cautelosa do BC no processo de corte de juros. Especula-se que o Copom possa abandonar nesta semana o "foward guidance" de cortes da ordem de 0,50 ponto porcentual na próximas reuniões.