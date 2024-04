Tesouro honra R$ 1,22 bi em dívidas dos subnacionais garantidas pela União em fevereiro

O Tesouro Nacional informou que honrou R$ 1,22 bilhão de dívidas dos entes subnacionais garantidas pela União em fevereiro. No acumulado de 2024, o montante de dívidas dos Estados e municípios honradas pela União é de R$ 1,65 bilhão. Os dados constam do Relatório Mensal de Garantias Honradas pela União em operações de crédito e Recuperação de Contragarantias, divulgado nesta sexta-feira, 15.

De acordo com o Tesouro, em fevereiro foram honradas dívidas de Minas Gerais (R$ 776,59 milhões), Rio de Janeiro (R$ 301,73 milhões), Goiás (R$ 76,11 milhões) e Rio Grande do Sul (R$ 60,62 milhões).

Considerando o acumulado em 2024, os maiores valores honrados também foram destes Estados: Minas Gerais (R$ 970,62 milhões, ou 58,85 % do total), Rio de Janeiro (R$ 405,80 milhões, ou 24,60 % do total), Goiás (R$ 152,35 milhões, ou 9,24 % do total) e Rio Grande do Sul (R$ 120,59 milhões, ou 7,31 % do total).