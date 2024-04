Moody's eleva rating do Uruguai a Baa1 com reformas estruturais e compromisso com fiscal

A Moody's Ratings anunciou, nesta sexta-feira, 15, que elevou os ratings de longo prazo e de títulos seniores não garantidos do Uruguai de Baa2 para Baa1, após as instituições fortes do país sul-americano apoiarem a implementação de reformas estruturais e o cumprimento contínuo dos parâmetros de política fiscal e monetária. Essas circunstâncias, por sua vez, apontam para taxas de crescimento sustentado mais elevadas do que no passado, apoiadas por um forte investimento, disse a agência de avaliação de risco em relatório.

A perspectiva para o rating foi alterada de estável para positiva. Os ratings para o teto da dívida do país em moeda local e estrangeira foram aumentados de A1 e A2 para Aa2 e Aa3, respectivamente.

Em particular, a Moody's avalia que um conjunto de reformas implementadas nos últimos anos fortalece os quadros de política fiscal e monetária. Uma tendência de investimento mais forte apoiará o desempenho do crescimento, facilitando a consolidação fiscal e estabilizando os indicadores da dívida do Uruguai nos próximos anos, avaliou a agência.