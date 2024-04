Juros: Taxas sobem mais, com dados de serviços, do Caged e alta dos Treasuries

Os juros futuros fecharam a sexta-feira, 15, acumulando avanço também no cômputo semanal. As taxas curtas e intermediárias responderam à nova leva de dados fortes de atividade e do mercado de trabalho e as longas, ao exterior adverso. O mercado agora vê um cenário menos propício a cortes da Selic e na curva a termo precificação de taxa terminal hoje voltou a subir. No balanço da semana, todas as taxas avançaram, mas as longas em ritmo mais acentuado, o que resultou em ganho de inclinação.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 9,965%, de 9,896% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2026 subia a 9,88%, de 9,78% ontem. O DI para janeiro de 2027 tinha taxa de 10,12% (de 10,02%) e o DI para janeiro de 2029, taxa de 10,61% (de 10,51%).

Mal o mercado conseguia digerir os números do varejo ontem e hoje já vieram a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) e o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) para completar o combo de indicadores econômicos da semana que colocam em alerta o ritmo do processo de desinflação. O aumento de 0,7% do volume de serviços em janeiro, na margem, não só veio muito acima da mediana, que apontava queda de 0,5%, como superou por larga margem o teto da pesquisa do Projeções Broadcast, de alta de 0,2%. Na sequência, chegou o Caged do mesmo mês apontando geração líquida de 180.395 vagas, acima da expectativa mais otimista do mercado, de 115.496 postos. O quadro indica um PIB melhor do que o esperado no primeiro trimestre, mas também que a inflação pode demorar um tanto mais para chegar à meta de 3% como almeja o Banco Central.