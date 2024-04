Exportação do agronegócio bate recorde em fevereiro e atinge US$ 11,63 bilhões

A exportação do agronegócio bateu recorde para os meses de fevereiro, atingindo US$ 11,63 bilhões, valor 19,7% maior em comparação com US$ 9,71 bilhões exportados em fevereiro de 2023, correspondendo a um crescimento de US$ 1,91 bilhão. As informações são da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais, do Ministério da Agricultura e Pecuária (SCRI/Mapa).

Conforme o levantamento, quatro produtos explicam o forte crescimento das exportações em fevereiro de 2024: açúcar (+US$ 1,06 bilhão); algodão (+US$ 406,55 milhões); café verde (+US$ 313,06 milhões) e carne bovina (+US$ 211,65 milhões).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No mês passado, os cinco principais setores exportadores foram complexo soja (32,1% de participação); carnes (15,8% de participação); complexo sucroalcooleiro (14,3% de participação); produtos florestais (11,0% de participação); e café (7,0% de participação). Estes cinco setores responderam por 80,2% das vendas externas do setor em fevereiro.