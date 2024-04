Dólar abre em queda com Serviços, mas sobe com juro de Treasuries após dado dos EUA

O dólar adota viés de alta na manhã desta sexta-feira, 15, com a subida dos juros dos Treasuries de dois e dez anos e uma piora dos mercados futuros em Nova York após o índice norte-americano de atividade industrial Empire State cair bem mais que o esperado, a -20,9 em março.

Antes desse dado, a moeda chegou a cair nos primeiros negócios, reagindo ao avanço acima do esperado do volume de serviços prestados no País em janeiro. Porém, a queda inicial do dólar já era limitada diante do novo recuo, de mais de 3%, do minério de ferro na China e diante de perdas leves no petróleo.

O volume de serviços prestados subiu 0,70% em janeiro ante dezembro, na série com ajuste sazonal, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado superou o teto das estimativas do mercado apuradas pelo Projeções Broadcast.