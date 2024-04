Dia do Consumidor 2024: veja quais estabelecimentos estão com promoções

A Amazon, empresa multinacional voltada para o e-commerce, está com descontos de até 60% no seu site, além de oferecer cupons para os consumidores até o dia 18 de março.

Por isso, os consumidores já estão se preparando para aproveitar as ofertas da melhor forma possível. Neste ano, os descontos variam de 15% a 90%, em produtos específicos por loja. Veja mais abaixo todas as promoções.

Outro ponto é que, durante a semana, por meio do aplicativo da Cobasi, estará disponível a promoção no Meu Desconto, oferecendo até 90% de desconto em produtos exclusivos.

Ainda no mesmo período, as unidades físicas da Pet Anjo disponibilizam a oferta de 20% para clientes que realizarem o primeiro agendamento de banho e tosa, o pagamento é realizado no centro estético.

Além disso, nesta edição que acontece na Semana do Consumidor, os descontos chegam a 70% sobre o valor normal dos produtos, incluindo outros artigos para bebês, como pomadas, talcos e perfumes. A compra é feita via internet até o dia 15 de março.

Lançada há seis anos, a Black Fralda já comercializou mais de 7 milhões de fraldas unitárias, totalizando 80 mil pedidos realizados e 6,3 milhões de visitas ao site da campanha.

Vult



Já a Vult, uma das líderes do mercado de beleza no país, anunciou a promoção Toda Toda de Vult e presenteia as brasileiras com sorteios e prêmios semanalmente até 12 de maio.

Assim, as clientes poderão ganhar smartphones, televisores e maletas comprando os produtos da marca. Para concorrer, é precisa fazer compras a partir de R$ 50 e cadastrar o cupom no site da campanha.



Vale ressaltar que as chances de ganhar dobram comprando itens de Cabelos e Corpo, ganhando mais números da sorte. A promoção está disponível nas principais farmácias e perfumarias do país, além do e-commerce oficial de Vult. O regulamento completo pode ser conferido no site da ação.



Além disso, entre os dias 15 a 20 de março, a marca de beleza ainda vai disponibilizar uma oferta nos itens de maquiagem e cuidados faciais pelo e-commerce. Os descontos chegam até 60% off.



Burguer King



No mês de março, o Clube BK, programa de fidelidade do Burger King, completa 3 anos e trará benefícios aos clientes cadastrados até o dia 17 de março.

Por exemplo, diversos descontos em produtos, recompensa surpresa e ofertas exclusivas para compras nas lojas, BK Drive e BK Delivery.

Americanas

A semana do consumidor na Americanas terá desconto de 60% em diversas categorias, como smartphones, eletrodomésticos, móveis, dentre outros.

A oferta e segue até o domingo, 17, sendo que a promoção vale para o site e para o aplicativo da Americanas.

Além das promoções, o consumidor terá a opção, durante a semana, de parcelamento sem juros.

Há também opções com frete grátis, possibilidade de retirada dos produtos na loja, promoções exclusivas no aplicativo e cashback de até 30% com o pagamento realizado com Ame.



Centro Fashion



Até o dia 16 de março, o Centro Fashion Fortaleza realiza a 11ª edição do seu bazar, com mais de 4 mil pontos comerciais participantes e descontos de até 70% em um mix variado de roupas, calçados e acessórios.

O bazar terá horário de funcionamento especial para que todos os clientes possam aproveitar. Por isso, nesta sexta, 15, e sábado, 16, o centro comercial abrirá as portas, das 9h às 21h.

"O bazar do Centro Fashion tornou-se um evento muito esperado em Fortaleza, tanto para clientes quanto para lojistas. Agora é a hora de comprar com preços ainda mais acessíveis. Os nossos lojistas aproveitam esta oportunidade para vender suas peças que estão em estoque e, assim, renovar suas coleções para a próxima temporada de vendas”, declara Marcos Venício, Gerente de Marketing do Centro Fashion.

Shopping Parangaba

Até o dia 17 de março, o shopping estará promovendo uma semana de descontos que podem chegar até 50%, além de ações como lançamento de produtos e super descontos em lojas de diferentes categorias.



Para ajudar o consumidor a mapear as melhores oportunidades com antecedência, as redes sociais do shopping vão dar destaque às principais ofertas e lançamentos por meio de vitrines virtuais.

O serviço vai estar disponível no site do shopping e será possível interagir com o público para identificar os produtos e serviços mais procurados.

Rede Ancar

Já as lojas dos shoppings da Rede Ancar estão com descontos de 30%, 50% e de até 80%.

No North Shopping Jóquei, por exemplo, estão com descontos especiais de 30% até 80% off em várias categorias. Dentre elas, produtos de beleza e cosméticos, artigos do lar, calçados e eletrodomésticos.

Quanto ao Via Sul Shopping, as lojas estarão com descontos exclusivos de até 70% em artigos de calçados, perfumaria e beleza. Os descontos estarão disponíveis durante toda a semana.

As lojas no North Shopping Maracanaú estão com descontos de até 50% pelo App e whatsapp da ANA. E no North Shopping Fortaleza, os lojistas também estão com ofertas de até 50% em produtos de beleza, cosméticos, calçados e vestuários.

Os descontos no North Shopping Fortaleza vão até o dia do consumidor, celebrado no dia 15 de março.

Para garimpar as ofertas das marcas, basta baixar os aplicativos dos shoppings, disponíveis gratuitamente para IOS e Android.

Outlet Premium Fortaleza

O Outlet Premium Fortaleza realiza, de 15 a 17 de março a Crazy Sale, tradicional campanha do empreendimento que combina descontos em cima dos valores já remarcados de marcas nacionais e internacionais, como Nike, Calvin Klein, Lacoste e Adidas.

Nesta edição, a cada R$ 350 em compras, os clientes poderão testar sua sorte na Roleta Premiada e concorrer a diversos brindes. Em caso de premiação, os contemplados terão direito a resgatar um brinde por CPF.

Além disso, os clientes que vierem ao mall poderão aproveitar a programação especial montada para o evento, como a cabine de prêmios.

Após preencher um cadastro, o cliente pode pegar quantos prêmios conseguir, ou, ainda, aproveitar os shows programados para os três dias de evento, sempre na Praça de Eventos.

Na sexta, 15, a música fica por conta da cantora Mary Lopes (das 15h às 17h30), seguida por um Tributo Bon Jovi, das 18h às 21h.

Já para o sábado, 16, o público pode curtir as apresentações de Solange Lima & Banda (das 15h às 17h30) e Cover Guns (das 18h às 21h). E, no domingo, será a vez de Cover Queen (das 15h às 17h30) e Cover Mamonas (das 18h às 21h).

Além destas apresentações, o público pode aproveitar também os shows de Marcolino, no sábado, das 15h30 às 18h30, próximo à loja Asics, e Duda Santos, no domingo, das 18h às 21h próximo à loja Asics.





Decon fará prestação de serviços na Semana do Consumidor 2024

O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), promoverá ações em Fortaleza como parte das atividades da Semana do Consumidor 2024.

Foram realizados serviços como atendimento ao cidadão, renegociação de dívidas e conscientização sobre o consumo entre os dias 11 e 13 de março.

Porém, para esta sexta-feira, 15, será divulgado os dados do Cadastro de Reclamações Fundamentadas de 2023.

O documento apresenta informações como o quantitativo de atendimentos feitos pelo órgão, índices de resolutividade das reclamações e demandas por setor de serviço. O material será divulgado no endereço eletrônico do Decon.

Brasileiros pretendem gastar em média R$ 200 na semana do consumidor, diz pesquisa



Na semana do consumidor, a pretensão de gastos para o brasileiro será de R$ 200. O levantamento foi realizado pela Shopee, plataforma de compras.

Segundo a pesquisa, 63% dos consumidores estão dispostos a comprar na data e 39% concordam que o período é a melhor oportunidade para adquirir produtos.

Para o método de pagamento, 49% dos entrevistados preferem utilizar o cartão de crédito, 38% pelo Pix e 6% preferem o boleto bancário.

Já as categorias em que os brasileiros pretendem investir são: celulares e acessórios, eletrodomésticos e informática.

43% dos entrevistados pretendem comprar itens de casa, cozinha e decoração, já 30% querem roupas femininas e 26% saúde e beleza.

A pesquisa também mostra que, para 50% do público, a semana do consumidor é um meio para adquirir itens por um preço menor e 35% buscam produtos de rotina. Além disso, outro fator que incentiva a compra, segundo 55% das pessoas, é o frete grátis.

A data já é consolidada como um dos principais períodos promocionais de crescimento dentro do cenário econômico brasileiro, afirma Felipe Piringer, head de marketing da Shopee.

"Observamos isso com o crescente interesse dos nossos usuários que demonstram maior expectativa para investir tanto em itens essenciais quanto em produtos desejados. Além disso, representa uma excelente oportunidade para os vendedores capturarem a atenção dos consumidores por meio de promoções e preços atrativos".



Movimentação financeira na semana do consumidor

Em 2023, as promoções relacionadas à data, celebrada no dia 15 de março, movimentaram cerca de R$ 11,7 milhões, com um aumento de 19% em comparação com 2022.

O faturamento total, considerando os 3 dias que antecederam a data, chegou a R$ 37,4 milhões no ano passado e R$ 28,5 milhões em 2022. O levantamento foi realizado pela Nuvemshop, plataforma de e-commerce.

O hábito de fazer compras online virou rotina para os consumidores do Brasil, analisa Ivan Zeredo, diretor de marketing do Cuponomia, portal que reúne cupons de desconto e cashbacks no e-commerce.

"Agora é possível ver tanto a oferta quanto a procura aumentando, além de consumidores mais confiantes e maduros no e-commerce, pesquisando mais, comparando preços e buscando boas e assertivas oportunidades em datas como essa", pontua Zeredo.

Veja 3 dicas elaboradas pelo Cuponomia para aproveitar a semana do consumidor

Cupons de desconto e cashback especiais: O consumidor deve procurar por cupons de desconto e cashback oferecidos por variadas plataformas, como o Cuponomia.





O consumidor deve procurar por cupons de desconto e cashback oferecidos por variadas plataformas, como o Cuponomia. Pesquisa e comparação de preços: Utilizar ferramentas que auxiliam na comparação de preços no e-commerce para encontrar melhores preços e ofertas.



Segurança nas compras: Verificar a reputação do site ou plataforma, além de buscar informações sobre a loja para evitar golpes ou prejuízos.



