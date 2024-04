Bolsas da Europa perdem fôlego e fecham mistas; Paris renova recorde; Galp puxa Lisboa

As bolsas europeias perderam fôlego no fim do pregão e fecharam sem direção única nesta sexta-feira, 15. Paris sustentou um ganho leve, suficiente para renovar o recorde histórico. Em Lisboa, as ações da Galp dispararam e impulsionaram o principal índice da bolsa. Os negócios no mercado da Europa terminaram sob influência do sinal negativo de Wall Street, depois da divulgação de dados ambíguos na economia norte-americana.

Na quinta-feira, o clima já tinha sido afetado pela inflação acima do esperado nos Estados Unidos, que deu suporte à expectativa de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) possa ser mais conservador ao decidir sobre eventuais cortes de juros.

O CAC 40, de Paris, atingiu recorde histórico de fechamento, aos 8.164,35 pontos, após subir 0,04%. O DAX, de Frankfurt, caiu 0,03%, aos 17.936,65 pontos, ainda perto do recorde de fechamento de 17.965,11 pontos marcado nesta semana. Em Londres, o índice FTSE 100 encerrou em baixa de 0,20%, aos 7.727,42 pontos, na mínima intradiária.