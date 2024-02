Mensalidade escolar pressiona prévia do IPCA deste mês

Os reajustes de mensalidades escolares no início do ano letivo pressionaram a prévia da inflação oficial no País em fevereiro. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) acelerou de uma alta de 0,31% em janeiro para 0,78% neste mês, maior taxa desde abril de 2022, divulgou nesta terça-feira, 27, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado ficou pouco abaixo da previsão mediana de 0,82% esperada por analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast.

As famílias brasileiras gastaram 5,07% mais com educação em fevereiro, o que correspondeu a quase 40% da prévia da inflação deste mês. Os maiores avanços ocorreram nas cobranças do ensino médio (8,58%), ensino fundamental (8,23%), pré-escola (8,14%) e creche (5,91%). Houve elevação também nos gastos com curso técnico (6,01%), ensino superior (3,74%) e pós-graduação (2,81%).