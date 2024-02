Lula revoga trecho de MP e mantém desoneração para 17 setores

Reoneração da folha das prefeituras, manutenção da redução dos incentivos do Perse e do teto para compensação de créditos tributários

A decisão veio em meio a pressão do Parlamento, que havia aprovado no fim do ano passado a medida beneficiando os segmentos que mais empregam.

Outros pontos da MP, contudo, foram mantidos por Lula, tais como a reoneração da folha das prefeituras, a manutenção da redução dos incentivos do Programa Especial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e do teto para compensação de créditos tributários. Além disso, o governo anunciou que vai enviar um Projeto de Lei (PL) ao Congresso para tratar da reoneração dos 17 setores.

Mais cedo, o senador Randolfe Rodrigues (Sem Partido-AP), líder do governo no Congresso, havia adiantado que o presidente da República anularia a reoneração da folha de pagamento da MP, antes de embarcar para a Guiana, e que o Executivo encaminhará um PL, com regime de urgência, para ser apreciado pelos parlamentares tratando da matéria.

