Itaú lidera ranking de captação líquida de portabilidade em previdência privada em 2023

O Itaú Unibanco teve a maior captação líquida na portabilidade de planos de previdência privada para pessoas físicas no mercado brasileiro em 2023, de acordo com dados da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi) compilados pelo banco. Foram atraídos R$ 5,8 bilhões em recursos que estavam em outros bancos, plataformas de investimento e empresas do setor, contra R$ 2,3 bilhões em 2022.

A captação líquida total do banco, ou seja, o saldo entre aportes e retiradas, foi de R$ 8,7 bilhões, número que inclui a portabilidade, novas contratações e aportes em planos existentes. Segundo o banco, cerca de R$ 5 bilhões da captação líquida foram através de produtos lançados no ano passado.

Os números seguem uma tendência vista em outras empresas tradicionais do setor, que vinham perdendo recursos em anos recentes. Com a alta da Selic, essa perda passou a ser vista em estreantes do setor, que vinham tirando clientes das líderes em previdência a partir da promessa de maiores retornos em produtos de maior risco.