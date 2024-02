Adesão ao programa Pé-de-Meia vai até este domingo, 25

As secretarias de educação de todos os municípios do Brasil têm até este domingo, 25, para aderirem ao programa Pé-de-Meia, que busca criar uma poupança estudantil para alunos do ensino médio da rede pública de ensino.

A iniciativa pretende reduzir a evasão escolar com incentivos em dinheiro para os estudantes que chegam a R$ 9,2 mil no final dos três anos de formação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os estudantes não precisam fazer nenhum cadastro. Basta estar regularmente matriculado no ensino médio da rede pública, ter entre 14 e 24 anos e ser beneficiário do Bolsa Família.