M. Dias Branco registra lucro de R$ 341,9 milhões no quarto trimestre

Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês), um dos principais indicadores de eficiência operacional, ficou em R$ 442,4 milhões e apresentou crescimento anual de 264,7%, com recorde trimestral .

“Este é o resultado do trabalho árduo de todos os nossos colaboradores para que pudéssemos cumprir à risca os planos de crescimento, excelência e inovação apresentados a todos os acionistas”, afirmou Gustavo Theodozio, vice-presidente de Controladoria, Investimentos e Relações com Investidores da empresa.

Indústria cearense de produtos alimentícios, M. Dias Branco registrou um lucro líquido de R$ 341,9 milhões no quarto trimestre de 2023, divulgado na noite desta sexta-feira, 23. O resultado apresentou alta de 2.105,8% em relação a igual período de 2022.

Houve, também, ganho no "market share" em biscoitos e massas. Já a geração operacional de caixa no trimestre foi de R$ 584 milhões e de R$ 2,1 bilhões no ano, com recorde no período de janeiro a dezembro.

Além disso, a companhia lançou 55 produtos e sabores em 2023, "ampliando nosso portfólio com maior valor agregado." Somente no quarto trimestre, foram 17 produtos. "Biscoitos e snacks" estão entre os destaques.

O crescimento dos volumes esteve, em partes, relacionado à normalização dos níveis de estoques nos clientes. "Observamos um contexto de demanda crescente em termos de valor e de unidades vendidas no quarto trimestre e no ano", informou a empresa.

O volume total da M. Dias Branco no período ficou em R$ 479,5 milhões, impulsionado pela categoria de farinha e farelo (R$ 219,3 milhões), biscoitos (R$ 134,8 milhões) e massas (R$ 97,6 milhões).

A margem Ebitda, de 16%, também avançou 11,6 pontos percentuais entre o quarto trimestre de 2022 e igual período de 2023. A receita líquida foi de R$ 2,77 bilhões no quarto trimestre, e bateu recorde anual com R$ 10,8 bilhões em 2023.

O Itaú BBA já colocava a indústria cearense de produtos alimentícios como um dos possíveis destaques positivos do período, em relatório de 21 de janeiro. Enquanto a Genial Investimentos via, em prévia do dia 15 de fevereiro, um cenário favorável.

Segundo a Genial, o cenário seria apoiado por receita estável, recuperação da participação de mercado no Nordeste, volumes fortes e preços fracos, com a queda de custos do trigo e óleo de palma auxiliando a expansão das margens.

