Bolsas da Europa fecham em alta, com nova marca histórica do Stoxx 600; StanChart puxa Londres

As bolsas europeias fecharam em território positivo nesta sexta-feira, 23, com o índice amplo Stoxx 600 em novo recorde histórico, em uma continuidade dos ganhos da quinta-feira, na esteira do clima relativamente otimista após os lucros estelares da gigante norte-americana de inteligência artificial Nvidia.

O índice amplo Stoxx 600 subiu 0,43%, aos 497,25 pontos. Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,28%, aos 7.706,28 pontos. Os papéis do Standard Chartered dispararam 4,85%, após o banco registrar lucro subjacente antes de impostos de US$ 1,06 bilhão no quarto trimestre de 2023, 63% maior do que o ganho de igual período de 2022. O resultado superou a previsão de US$ 957 milhões, segundo consenso de analistas fornecido pelo próprio banco britânico. O Standard Chartered também anunciou um programa de recompra de ações de US$ 1 bilhão.

As mineradoras e empresas ligadas a commodities também marcaram ganhos. A Anglo American avançou 1,18%. A Rio Tinto, 0,46% e a Antofagasta, 0,45%.

Em Frankfurt, o índice DAX subiu 0,28%, aos 17.419,33 pontos,acumulando ganho semanal de 1,76%. As ações da Basf cederam 0,37%, após a empresa de produtos químicos informar prejuízo líquido de 1,587 bilhão de euros (US$ 1,715 bilhão) no quarto trimestre de 2023. O resultado representou uma redução no prejuízo líquido reportado em igual período do ano anterior, de 4,847 bilhões de euros (cerca de US$ 5,24 bilhões, em cotação atual).

O fluxo de caixa da Basf para 2024 parece sombrio, escreveram dois analistas da Bernstein, Gunther Zechmann e James Hooper. A Basf prevê um fluxo de caixa entre 100 milhões e 600 milhões de euros este ano, o que não será suficiente para garantir um dividendo estável, mesmo com os lucros do acordo da Harbour Energy, citaram os analistas. A projeção implica vendas de ativos ou um aumento na alavancagem, completaram.

A seguradora Allianz cedeu 3,27%, em meio a análises citando projeções e frustração com recompra.

"A nova política de dividendos da Allianz é favorável, mas o novo tamanho das recompras decepciona, juntamente com um desempenho mais fraco em seu segmento de seguros de propriedades e acidentes", disseram, em nota, os analistas do Citi James A. Shuck e Samant Singh. "A projeção de lucro operacional para 2024 de 14,8 bilhões de euros, com variação para mais ou menos de 1 bilhão de euros, é um pouco fraca", dizem os analistas.