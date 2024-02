Madonna aceita 'desafio' do Itaú e cria do zero comercial da campanha de 100 anos do banco

O Itaú Unibanco "entregou" à cantora norte-americana Madonna a criação do novo comercial da campanha que comemora os 100 anos do banco, que serão completados em setembro. O novo filme estreia na televisão nesta quinta-feira, 22, e é o primeiro em que o Itaú permitiu que um artista criasse do zero uma peça publicitária para o conglomerado.

A cantora escolheu os detalhes e também o diretor do filme: Jonas Åkerlund, que dirigiu clipes como da música Ray of Light, de 1998.

No comercial, Madonna afirma que a sua carreira é atemporal, em linha com o mote da campanha do Itaú, que olha para o futuro para destacar tanto o centenário do banco quanto a transformação cultural e digital pela qual passou nos últimos anos, que foram de aumento na concorrência do setor.