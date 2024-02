Lula e Haddad estão reunidos no Planalto; expectativa é de discussão sobre desoneração

Começou perto do fim da manhã desta quarta-feira, 21, a reunião entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Palácio do Planalto. A expectativa é que o tema do encontro sejam as negociações em torno da proposta de reoneração da folha de pagamentos de setores econômicos.

Inicialmente, a agenda reservada entre Lula e Haddad estava marcada para terça-feira, 20, às 16 horas. Contudo, no início da tarde de ontem, a reunião do presidente com o ministro foi substituída por um encontro entre o chefe do Executivo e a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

Ontem, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o governo ainda continuava aberto em relação ao tema da desoneração.