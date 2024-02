Anffa Sindical: Fávaro diz que apoiará pedido de servidores por reestruturação da carreira

O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários (Anffa Sindical) informou, em nota, que o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, apoiará "no que for possível" o pleito dos servidores pela reestruturação da carreira. Segundo o Anffa, o ministro se reuniu com o sindicato nesta quarta-feira em Brasília.

Os auditores fiscais federais agropecuários estão em uma espécie de operação padrão desde 22 de janeiro, em mobilização batizada de Operação Reestruturação, reivindicando ao governo melhores salários e condições de trabalho. A categoria quer a equalização da carreira em relação ao tratamento recebido pelos auditores do trabalho, da Receita Federal e da Polícia Federal.

De acordo com o Anffa, Fávaro se comprometeu a participar de uma reunião com os auditores fiscais federais agropecuários no Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) em 29 de fevereiro. "Neste novo encontro, Fávaro disse que apoiará no que for possível o pleito dos servidores, que pedem a reestruturação da carreira", afirmou o sindicato em nota.