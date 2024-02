Ministério dos Transportes libera repactuação de 8 concessões; falta análise da ANTT e do TCU

O Ministério dos Transportes já deu andamento a oito dos 14 pedidos de repactuação de concessões rodoviárias dentro do cronograma que busca acordos para acelerar obras e evitar a relicitação de contratos. O balanço foi feito pela secretária nacional de Transporte Rodoviário, Viviane Esse, em entrevista ao Broadcast. A secretária diz que a expectativa é de que todos os processos alcancem consensos, mas destaca que a finalização passa pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Com queixas financeiras, as concessionárias buscam mudanças em seus contratos em processos iniciados no ano passado. As negociações mais avançadas são de quatro concessões que compuseram grupos de trabalho do governo durante testes que serviram de base para possibilitar os demais pedidos. Essas quatro propostas já estão sendo analisadas pelo TCU. Isso significa que o governo alcançou consensos com as empresas, o que pode incluir, por exemplo, o aumento de tarifas de pedágio em troca da retomada e ou aceleração de obras.

Segundo Viviane Esse, das outras dez, mais quatro passaram pela avaliação do Ministério dos Transportes e agora estão com a ANTT, etapa anterior ao envio para o TCU. "Há interesse público evidente para as otimizações. Esperamos que o máximo possível de propostas sejam aprovadas pelo TCU", diz Esse. As outras seis propostas seguem sendo avaliadas por técnicos da Infra S.A., estatal ligada à pasta. A avaliação do governo federal é de que as repactuações, além de acelerar investimentos na malha rodoviária, atrairão as empresas para os 33 novos leilões previstos até 2026.