Juros: Taxas recuam com corte de juros na China, Treasuries e Padilha

Os juros futuros caíram, induzidos por fatores internos e externos que esticaram a correção das taxas vista ontem. O ambiente internacional contribuiu via queda dos preços das commodities, curva dos Treasuries bem comportada e redução de juros pela China. Por aqui, declarações do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, reiterando o compromisso com a pauta econômica foram bem recebidas, viabilizando também o alívio nos prêmios de risco.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 fechou em 9,985%, de 10,015% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2026, em 9,80% (de 9,85% ontem). O DI para janeiro de 2027 encerrou com taxa em 9,96%, de 10,01%, e a do DI para janeiro de 2029 caiu de 10,42% para 10,36%.

O mercado de juros teve a liquidez hoje normalizada pela retomada dos negócios em Wall Street, ontem fechados por causa do feriado do Dia de Washington. As taxa recuaram ao longo de toda a sessão, inicialmente repercutindo a decisão do Banco do Povo da China (PBoC) de reduzir os juros de referência para empréstimos de 5 anos de 4,2% para 3,95% ao ano, o maior corte nesta taxa desde 2019. A avaliação é de que a medida deve ter efeito mais sobre o mercado imobiliário e menos sobre a economia em geral, mas ainda assim agradou aos investidores.