Há 1 ano, Abilio emprestou heliponto para ajudar na tragédia de São Sebastião

Em meio ao desastre natural que atingiu São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, e que deixou 65 pessoas mortas e dezenas de desabrigados, em fevereiro de 2023, o Abilio Diniz teve um papel fundamental, ainda que à distância, no resgate de pessoas que estavam ilhadas no local e no transporte das doações para os necessitados.

O empresário possuía uma casa de veraneio na Praia da Baleia, em São Sebastião, e liberou seu heliponto pessoal para que moradores pudessem deixar o local com o transporte aéreo e também realizassem o translado das doações de mantimentos que eram recolhidos na capital paulista e trazidos pelas aeronaves que desciam a serra em direção a São Sebastião.

Na ocasião, o "rosto' do Grupo Pão de Açúcar ajudou também no processo de arrecadações de doações para às vítimas da tragédia em São Sebastião. À época do incidente, ele não estava na cidade.