Diretor do BC defende atratividade da carreira em meio à greve no órgão

Em meio à greve dos servidores do Banco Central, o diretor de Administração do órgão, Rodrigo Alves Teixeira, defendeu nesta segunda-feira, 19, a atratividade da carreira, que realizará neste ano o primeiro concurso desde 2013. "O primeiro atrativo interessante é que o salário de entrada no BC é bastante competitivo. Quando entrei no banco, foi uma grande conquista em termos de estabilidade financeira", afirmou, durante a live da autoridade monetária, que passa a ser mensal neste ano. "Outro atrativo é o nosso plano de saúde, que tem uma contribuição do próprio BC e do servidor em partes iguais, com ampla rede de credenciados", completou.

As provas do concurso do BC ocorrerão no dia 19 de maio, pela manhã e à tarde. Segundo Teixeira, a tendência é que outros concursos para o órgão sejam realizados nos próximos anos. "Esse concurso se refere ao pedido feito em 2022, mas já fizemos um novo pedido por concurso no ano passado", relatou.

Embora o governo tenha autorizado a abertura de 100 vagas neste concurso, os servidores desejam uma reestruturação da carreira. Além do bônus produtividade, os funcionários da autoridade monetária pedem a exigência de ensino superior para o cargo de técnico na autarquia e a alteração de nomenclatura do cargo de analista para auditor.