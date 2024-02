Taxa de desemprego cai para 8,7% no Ceará, segundo Pnad

As informações foram divulgados nesta sexta-feira, 16, pela Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua Trimestral ( Pnad Contínua Trimestral ), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O montante atual, no entanto, é 0,9 p.p. maior do que o registrado no mesmo período do ano anterior, isto é, do que o quarto trimestre de 2022. Na época, a taxa estava em 7,8% e havia 313 mil cearenses desocupados.

A taxa de desemprego do Ceará caiu para 8,7% no quarto trimestre de 2023 , queda de 0,5 ponto percentual (p.p.) em relação ao terceiro trimestre (9,2%). Nos três últimos meses do ano, 351 mil pessoas estavam desocupadas no Estado contra 370 mil entre julho a setembro.

Já o nível de ocupação avançou 0,1 p.p. nos últimos três meses do ano passado, indo de 48,7% para 48,8%. Este valor permaneceu igual ano a ano, ou seja, se comparado ao quarto trimestre de 2022.

A população ocupada era de 3,67 milhões no Ceará no período da pesquisa. No terceiro trimestre de 2023, o número foi de 3,66 milhões. Enquanto, na base anual, o montante era de 3,70 milhões.

Do total de pessoas ocupadas, 990 mil tinham carteira assinada no quarto trimestre de 2023, com um crescimento de 2,48%, ante 966 mil pessoas tanto no terceiro trimestre de 2023 quanto no quarto trimestre de 2022.

Outros 756 mil cearenses não detinham carteira assinada entre outubro e dezembro, um recuo de 2,07% em relação aos três meses anteriores: julho a setembro, com 772 mil. Ao passo que 784 mil pessoas estavam enquadradas na categoria no quarto trimestre de 2022.

O rendimento médio real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, foi de R$ 1.999 no quarto trimestre de 2023 no Ceará. O valor era de R$ 1.942 no terceiro trimestre e de R$ 1.860 no quarto trimestre de 2022.

