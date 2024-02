Reino Unido: taxa anual do CPI se mantém em 4% em janeiro e fica abaixo do esperado

A inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido se estabilizou no mês passado, contrariando expectativas de alta. Dados do ONS, como é conhecido o órgão de estatísticas do país, mostram que a taxa anual do CPI britânico ficou em 4% em janeiro, no mesmo nível de dezembro.

O resultado de janeiro veio abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam aceleração da taxa a 4,2%.

Na comparação mensal, o CPI do Reino Unido caiu 0,6% em janeiro. Neste caso, o consenso da FactSet era de queda de 0,3%.