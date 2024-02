Lula viaja nesta terça-feira para compromissos no Egito e Etiópia, novos Brics

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca nesta terça-feira, 13, para o continente africano, onde visitará o Egito e a Etiópia, países que passaram neste ano a fazer parte do Brics, grupo econômico originalmente formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esta será a primeira viagem internacional do petista neste ano.

Em 2023, Lula deu prioridade a agendas no exterior, em uma tentativa de reposicionar o Brasil no cenário global. Em 2024, contudo, o foco do chefe do Palácio do Planalto deve se voltar para deslocamentos nacionais, com o objetivo de fortalecer candidatos aliados nas eleições municipais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a agenda oficial divulgada pela Secretaria de Comunicação Social (Secom), Lula embarca amanhã, às 14h, na Base Aérea de Brasília, para o continente africano. Está prevista a chegada do petista às 21h40 na Ilha do Sal, em Cabo Verde, de onde partirá, às 23h10, em direção ao Cairo, capital do Egito.