Bolsas da Europa operam em alta modesta, à espera de sinais de política monetária

Sem indicadores ou balanços relevantes na agenda, investidores na Europa aguardam comentários de dirigentes do Banco Central Europeu (BCE), do Banco da Inglaterra (BoE) e do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), em eventos ao longo do dia.

Dúvidas sobre quando os grandes BCs poderão começar a reduzir juros persistem, uma vez que é incerto que a inflação esteja se movendo de forma sustentável para o nível de 2% perseguido na zona do euro, assim como no Reino Unido e nos EUA.

Os próximos dias trarão balanços de grandes empresas europeias, incluindo Airbus, Stellantis, Renault, TIM e Heineken, e também do banco alemão Commerzbank.

Às 7h53 (de Brasília), a Bolsa de Frankfurt subia 0,47% e a de Paris avançava 0,49%, enquanto a de Londres caía 0,09%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham ganhos de 0,75%, 0,51% e 0,52%, respectivamente.

