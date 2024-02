SG do Cade aprova venda das empresas do Grupo CRM (dona da Kopenhagen) para a Nestlé Brasil

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a operação de aquisição das empresas do Grupo CRM pela Nestlé Brasil. A CRM é dona das marcas Kopenhagen, Chocolates Brasil Cacau e Kop Koffe. Se o Tribunal do órgão não avocar o caso para uma nova análise ou nenhum terceiro interessado recorrer da decisão da SG, no prazo de 15 dias, a operação estará aprovada em definitivo pelo órgão antitruste.

Segundo nota divulgada pelo Cade, a área técnica do conselho concluiu que as empresas não teriam capacidade ou incentivos para fechar mercados verticalmente relacionados aos seus negócios e que, por isso, a compra não suscita preocupações concorrenciais. "A SG concluiu que há elementos suficientes para afastar a possibilidade de exercício de poder de mercado pela Nestlé após a operação nos cinco mercados relevantes com sobreposição horizontal", apontou também.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Cade ainda ressaltou que a operação está dentro dos limites estabelecidos no acordo celebrado recentemente entre a Nestlé e o órgão antitruste, assinado como condição para o conselho aprovar a aquisição da Chocolates Garoto pela empresa. Nele, a Nestlé se comprometeu, pelo período de cinco anos contados da homologação judicial do acordo, "a não adquirir de terceiros quaisquer ativos que representem, acumuladamente, participação de mercado, medida pelo faturamento no ano anterior à cada operação, igual ou superior a 5% do mercado relevante nacional de chocolates".