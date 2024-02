Produção de veículos recua 0,1% em janeiro contra janeiro de 2023, revela Anfavea

A produção da indústria de veículos ficou em janeiro estagnada no volume de um ano atrás, refletindo a queda nas exportações e o avanço das importações no mercado doméstico. Entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, foram produzidos 152,6 mil veículos, praticamente repetindo, com leve queda de 0,1%, o número do mesmo mês de 2023. Na comparação com dezembro, o recuo foi de 11,1%, conforme balanço divulgado nesta quinta-feira, 8, pela Anfavea, a associação que representa as montadoras. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Vendas

As vendas de veículos no Brasil em janeiro, de 161,6 mil unidades, subiram 13,1% na comparação anual. Ante dezembro, que teve o maior volume de veículos vendidos em um mês em quatro anos, houve queda de 35%. É normal o mercado perder força no início do ano, quando a renda das famílias está comprometida com gastos como matriculas escolares e o pagamento de IPVA e IPTU. Importados Apesar do número positivo do mercado, a Anfavea informa que os carros importados tiveram em janeiro a maior participação nas vendas dos últimos dez anos. A cada dez veículos vendidos, praticamente dois (19,5%) vieram de fora do País, sendo que os carros chineses responderam por um quarto das importações. Com a corrida dos consumidores para aproveitar os carros em estoque que não pegaram a volta gradual do imposto de importação sobre veículos híbridos e elétricos, a participação dos modelos eletrificados, que têm a China como grande fornecedor, alcançou o recorde de 7,9% em janeiro. Exportações

Play

Já as exportações começaram 2024 com queda de 43% na comparação com o mesmo período de 2023, em desempenho atribuído à desaceleração econômica em vizinhos como Argentina, Colômbia e Chile, que estão entre os principais destinos dos carros brasileiros no exterior. As montadoras embarcaram ao exterior 18,8 mil veículos no mês passado, o que representa uma queda de 26,6% frente a dezembro. Emprego nas montadoras