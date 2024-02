M. Dias Branco não deve fazer aquisições no curto prazo, analisa Genial Investimentos

A M. Dias Branco não deve focar em fusões e aquisições (M&As, na sigla em inglês) no curto prazo, de acordo com relatório da Genial Investimentos, após conversa de analistas com o diretor de relações com investidores da companhia, Fabio Cefaly.

O foco da empresa, agora, está na integração das últimas aquisições, como Latinex e Jasmine. “Vemos a chance de novas aquisições no curto prazo como bastante baixa, ainda que a companhia venha se desalavancando por meio de uma forte geração de caixa”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Tanto a Latinex quanto a Jasmine se encontram em fase inicial de aquisição”, acrescentou a Genial. “Esperamos ver resultados mais evidentes dessa integração no crescimento de receita da companhia ao longo de 2024”, complementou.