Juros: Taxas sobem pressionadas por IPCA, Treasuries e risco político

Os juros futuros terminaram a quinta-feira em alta, influenciados pelo movimento dos Treasuries, pelo IPCA de janeiro e a piora na percepção do risco político. No Brasil, a inflação acima da mediana das estimativas e com leitura negativa dos preços de abertura pressionou especialmente a ponta curta, mas teve também influência sobre as taxas longas, penalizadas ainda pelo ambiente externo e pela cautela com a pauta econômica, após a operação da Polícia Federal que envolveu a prisão do presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) janeiro de 2025 voltou aos dois dígitos e fechou na máxima, a 10,015%, de 9,952% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2026 subiu de 9,67% para 9,79%. O DI para janeiro de 2027 encerrou com taxa de 9,94% (de 9,83% ontem no ajuste) e a do DI para janeiro de 2029 avançou a 10,37%, de 10,27%.

Entre todos os fatores negativos do dia, o IPCA teve o maior peso sobre a curva. A alta de 0,42% em janeiro veio acima da mediana das estimativas (0,35%). Em 12 meses, a taxa acumulada desacelerou entre dezembro (4,62%) e janeiro (4,51%), mas ainda está tecnicamente acima do teto da meta (4,50%). Mais do que o índice cheio, a surpresa do mercado veio dos serviços subjacentes, que têm monitoramento especial do Banco Central para as decisões de política monetária. No mês, subiram 0,76% ante mediana de 0,60%. Em 12 meses, voltaram a superar 5%.