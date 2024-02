Inflação a 2%, com demanda forte, sinalizará elevação nos juros neutros, diz membro do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Richmond, Tom Barkin, comentou nesta quinta-feira que um eventual retorno da inflação para a meta de 2%, sem desaceleração dos atuais níveis robustos de demanda, pode sinalizar uma elevação nos juros neutros. O dirigente afirmou que ainda não é possível saber qual é o nível neutro dos juros ou para onde levar as taxas, de acordo com os modelos disponíveis atualmente, uma vez que a economia não respondeu como o esperado ao aperto monetário agressivo do BC americano.

"Quando chegar o momento, teremos que alterar os juros cuidadosamente e analisar", respondeu ele, ao ser questionado sobre o tema, em evento do Clube Econômico de Nova York.

Com direito a voto nas decisões monetárias do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) deste ano, Barkin evitou afirmar com precisão qual seria este momento de alteração dos juros. Para ele, a queda sustentada da inflação será responsável por motivar a normalização da política monetária.