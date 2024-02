Ibovespa emenda 2ª perda, em baixa de 1,33%, aos 128,2 mil pontos

Em baixa pelo segundo dia - e hoje sem contar com o apoio de Vale (ON -0,88%) e Petrobras (ON -0,35%; PN -0,81%, na mínima no fechamento) apesar do forte avanço tanto do minério como do petróleo -, o Ibovespa cedeu a linha de 128 mil no piso da sessão, encerrando ainda com perda de 1,33%, a 128.216,92 pontos, saindo de máxima a 130.125,92 e de abertura aos 129.949,78. Na mínima, o índice da B3 buscou os 127.912,23 pontos. O giro foi de R$ 26,4 bilhões. Na semana, o Ibovespa sobe 0,81% e, no mês, ainda retém leve avanço de 0,36% - no ano, a perda está em 4,45%.

Após a pressão vista no dia anterior no setor financeiro, com a reação do mercado ao balanço e ao guidance do Bradesco, as ações do segundo maior banco privado do País estenderam a correção, hoje em queda de 2,87% na PN e de 0,87% na ON, que chegou a estar na faixa de 3% a 4% no meio da tarde. A sessão também foi negativa para outros grandes nomes do segmento financeiro, o de maior peso no Ibovespa, com Itaú (PN -1,97%, mínima do dia no fechamento), Banco do Brasil (ON -1,51%), que divulga os resultados do quarto trimestre nesta noite, e Santander (Unit -2,27%).

"O Ibovespa piorou com a virada de Petrobras ao negativo, em um dia no qual os índices de ações em Nova York também não mostraram força em parte da sessão, mas não no fechamento, com Dow Jones e S&P 500 em novos recordes. A sessão ainda foi de avanço dos rendimentos dos Treasuries em meio à expectativa de que os juros americanos permanecerão onde estão por mais tempo do que o mercado chegou a antecipar, conforme as indicações mais recentes de dirigentes do Fed o BC dos Estados Unidos", diz Felipe Leão, especialista da Valor Investimentos.