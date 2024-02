Associação de Analistas do BC considera 'desrespeitosa' proposta do governo a servidores

A Associação Nacional de Analistas do Banco Central considerou "desrespeitosa" a proposta de reestruturação de carreira dos servidores do BC, apresentada nesta quinta-feira, 8, pelo Ministério da Gestão e Inovação (MGI). "O plano trazido pelo Governo se demonstrou absolutamente inaceitável e desrespeitoso com um processo real de negociação, que se iniciou em 25 de setembro de 2023", afirma a entidade em nota divulgada quinta-feira.

Conforme o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) antecipou, a terceira rodada de negociações decepcionou os servidores, que afirmam que a proposta não atende a nenhuma das demandas da categoria. De acordo com a associação, a proposta, "de forma acintosa, foi inferior ao 'estudo' preliminar apresentado em reunião anterior com o MGI".

A avaliação da entidade é que a proposta do ministério demonstra claramente que, em todo o tempo de negociação, "o governo não destinou esforços a conhecer as demandas dos servidores do Banco, repetindo conceitos, justificativas e avaliações que sequer estão corretas tecnicamente".