Anatel aprova renúncia da Winity na faixa de 700 MHz e avaliará novo leilão

O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou nesta quinta-feira, 8, a renúncia da Winity à licença na faixa de 700 megahertz (MHz), adquirida no leilão da quinta geração da telefonia móvel (5G), em 2021. O relator da matéria, conselheiro Vicente de Aquino Neto, disse que apesar dos prováveis prejuízos, a decisão da Anatel reforça a segurança jurídica para o setor.

Agora, a Agência terá de avaliar quais os caminhos para a exploração da faixa. O relator disse que, primeiramente, caberá avaliar a realização de um novo leilão. "Consideramos também viabilizar a mesma faixa para a oferta de serviços por meio de autorização de uso em caráter secundário", indicou Aquino Neto.

A Winity anunciou a renúncia no final de dezembro do ano passado. Segundo a empresa, decisões da Anatel sobre acordos comerciais de compartilhamento da infraestrutura, que eram parte do modelo de negócios pretendidos, inviabilizaram as operações. A frequência de 700 MHz foi arrematada pela Winity por R$ 1,4 bilhão.