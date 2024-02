Cerimônia que marca início de novo quórum do Cade, com indicados de Lula, tem Moraes e Toffoli

A solenidade realizada nesta quarta-feira para marcar o início do mandato dos quatro novos integrantes do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) contou com uma mesa recheada de autoridades do Judiciário e do Executivo. Sentaram à mesa junto do presidente do Cade, Alexandre Cordeiro, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o ministro do STF Dias Toffoli, o procurador-Geral da República, Paulo Gonet, o ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência (GSI), Marcos Antonio Amaro dos Santos.

A nova composição do Cade, que conta com sete cadeiras, tem quatro indicados pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, aprovados pelo Senado no fim do ano passado, após o órgão ter ficado sem quórum para realizar sessões. Entre eles, está José Levi Mello do Amaral.

Ele foi advogado-Geral da União no governo de Jair Bolsonaro e, quando foi indicado ao Cade, ocupava o cargo de secretário-geral da Presidência no TSE, comandado por Moraes.