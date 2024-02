Veja as prévias para os resultados do 4º trimestre das empresas cearenses na bolsa de valores

A Hapvida abriu capital na B3 em abril de 2018. Crédito: DIVULGAÇÃO

Em meio a expectativas do mercado financeiro para a temporada de balanços, entre janeiro e março deste ano, bancos de investimentos divulgaram prévias do quarto trimestre das principais empresas cearenses na Brasil, Bolsa, Balcão (B3): Hapvida, M. Dias Branco e Pague Menos. Ressalta-se que os dados projetados pelos analistas não necessariamente se concretizarão; e as indicações não refletem recomendações deste veículo de comunicação, que se restringe, apenas, ao compartilhamento das informações. A seguir, confira os detalhes de cada uma das companhias cearenses mencionadas.

Hapvida Os analistas Gustavo Miele e Emerson Vieira, do banco Goldman Sachs, preveem melhora na sinistralidade (MLR, na sigla em inglês) do quarto trimestre da Hapvida, em 170 pontos-base, em relação ao terceiro trimestre. Já o Itaú BBA estima que essa sinistralidade melhore 250 pontos-base no quarto trimestre ante o terceiro, disseram os analistas Vinicius Figueiredo, Lucca Generali Marquezini e Felipe Amancio. A sinistralidade é um dos principais pontos analisados em operadoras de saúde como a Hapvida, já que ela calcula a proporção entre os custos médicos e de saúde e as receitas totais, servindo para analisar a eficiência operacional do negócio. Impulsionado pela sinistralidade, o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA, em inglês) ajustado deverá ser quase o dobro no quarto trimestre de 2023, se comparado a igual período de 2022, ficando em R$ 934 milhões. É o que estima o BBA. O Goldman Sachs cortou o preço-alvo por ação da Hapvida (HAPV3) de R$ 5,70 para R$ 5,40, mantendo a recomendação de “compra” para os papéis; ao passo que o Itaú BBA recomenda “compra”, com alvo de R$ 7,00. M. Dias Branco O Santander Investment coloca a M. Dias Branco como um dos possíveis destaques negativos para a temporada de resultados do quarto trimestre. Já o Itaú BBA espera que a companhia seja um eventual destaque positivo no período.

“Apesar da nossa perspectiva geralmente positiva sobre o potencial da deflação de custos continuar aprimorando os resultados financeiros da M. Dias, os desafios competitivos iminentes nos setores de massas e biscoitos são dignos de nota”, destaca o Santander. O Itaú BBA, além disso, acredita que novas variantes de produtos com preço agregado mais baixo impactem negativamente o quarto trimestre da M. Dias Branco. Mesmo assim, o banco projeta que a empresa apresente resultados sólidos. O Santander Investment tem recomendação de “compra” para as ações da M. Dias Branco (MDIA3), com preço-alvo de R$ 49,00. Já o Itaú BBA mantém uma recomendação “neutra”, com alvo de R$ 46,00.