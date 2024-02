TRF5 julga hoje recurso que pede anulação da venda da NTS pela Petrobras, diz OSP

O Observatório Social do Petróleo (OSP) informou que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) julga nesta terça-feira, 6, recurso apresentado em uma ação popular que busca anular a venda da NTS (Nova Transportadora do Sudeste), uma das principais controladoras de gasodutos do País e ex-subsidiária da Petrobras.

A empresa foi privatizada em abril de 2017, com a negociação de 90% da participação acionária da estatal para o grupo canadense Brookfield, por US$ 5 bilhões.

Segundo o OSP, parecer da procuradora regional da República Sônia Maria de Assunção Macieira afirma que a "a alienação teria ocorrido de forma irregular e a preço vil". Ela argumenta que a venda da NTS prejudicou a saúde financeira da Petrobras e instituiu cláusula ship-or-pay, obrigando a companhia a pagar o valor máximo da capacidade dos dutos.

A procuradora reforça que tal cláusula é comum na indústria de transporte de gás natural quando o duto é alugado por quem o construiu para um terceiro utilizar. "Esta não é a situação dos autos, porquanto os dutos objeto da alienação não foram construídos pela empresa compradora, mas sim pela própria Petrobras, razão pela qual a imposição da referida cláusula não tem justificativa, sendo destituída de razoabilidade", justifica.