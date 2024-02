Corredores do agro receberão investimento de R$ 4,7 bi em 2024, diz ministro

O ministro dos Transportes, Renan Filho, estima que as rodovias consideradas corredores do agronegócio receberão investimentos de R$ 4,7 bilhões neste ano, contra R$ 3,6 bilhões no ano passado. "Isso vai significar a melhora da malha geral e a intensificação de obras estruturantes", disse durante evento de apresentação das ações prioritárias do governo federal para facilitar o escoamento da safra de grãos 2023/2024.

O maior aumento de aporte será no Arco Norte, que terá investimento de R$ 2,66 bilhões, contra R$ 2 bilhões empenhados no ano passado. Para o Arco Sul Sudeste, serão investidos R$ 2,05 bilhões, contra R$ 1,5 bilhão em 2023.

Além do ministro dos Transportes, participaram do evento o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. "O agro vem surpreendendo ao longo dos últimos 30 anos e isso certamente é importante", disse Renan Filho à imprensa ao destacar a importância de se investir na infraestrutura de transportes.