Vendas de máquinas agrícolas recuam 16,2% em 2023, aponta Fenabrave

As vendas de máquinas agrícolas caíram 16,2% no ano passado, frente ao resultado de 2022. No total, 56,7 mil unidades, entre tratores de rodas e colheitadeiras de grãos, foram comercializadas em 2023. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira, 5, pela Fenabrave, a associação que representa as concessionárias.

O resultado, comenta a entidade, foi afetado pela instabilidade climática, que levou a atrasos e até perda de safras, atrapalhando o planejamento dos produtores rurais. Além disso, complementa a Fenabrave, a queda no preço das commodities agrícolas reduziu o poder de compra no campo.

Só em dezembro, foram vendidas 3,5 mil máquinas agrícolas, uma queda de 42,6% frente ao mesmo mês de 2022. Na comparação com novembro, o recuo foi de 5,3%.