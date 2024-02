Arezzo e donos da Hering e Farm selam negócio para criar gigante de moda de R$ 12 bi

Com a fusão, novo negócio passará a responder por 22 marcas. Do lado da Arezzo, estão marcas como Vans, Alexandre Birman e Schutz. Pelo Grupo Soma, a Hering, Farm, Animale e outras.

A Arezzo & Co e o Grupo Soma selaram o acordo para formar uma gigante do varejo de moda. A fusão dos dois negócios formará uma empresa que pode chegar a R$ 12 bilhões de valor de mercado. A decisão foi tomada neste domingo, 4.

A Arezzo também emitiu durante a semana comunicado sobre o assunto. "A companhia está em entendimentos com o Grupo Soma em que ambos avaliam uma possível associação que poderá envolver a unificação das bases acionárias em uma única companhia com governança compartilhada", diz o texto

Segundo o documento, a possível associação pode ser mediante a junção de suas operações e bases acionárias, envolvendo as ações das respectivas companhias e a governança compartilhada do negócio combinado.

Com os rumores de uma fusão, no início da semana, o Grupo Soma confirmou, em um comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que estava em conversas com a concorrente.

As conversas sobre a fusão começaram em 2021, mas perderam tração com o passar do tempo, conforme interlocutores do mercado financeiro. Nas últimas semanas, as conversas voltaram a ganhar força, em partes, por iniciativa da Arezzo, segundo fontes ligadas aos negócios.

A possível união dos negócios foi recebida de maneira positiva pelo mercado financeiro. Após a veiculação de notícias sobre a fusão, as ações do Soma subiram mais de 16%, e as da Arezzo, mais de 12%, apontando o otimismo dos investidores com a movimentação no setor de moda.

Dificuldades do setor

Na avaliação do professor de varejo da FGV, Ulysses Reis, decisão de unir os dois grupos ocorre como um reflexo de fatores como as dificuldades do setor de moda, queda no valor de mercado das empresas separadamente e também à chegada de novos negócios como as gigantes asiáticas. "É uma fusão surpreendente", afirma o especialista.