Volks diz estar dando 'sinais claros de confiança institucional' no Brasil

O presidente da Volkswagen na América Latina, Alexander Seitz, afirmou que o investimento de R$ 16 bilhões da empresa no Brasil até 2028 mostra a "confiança institucional" que a companhia tem no País.

"Estamos dando sinais claros da nossa confiança institucional nesse país e, mais do que isso, no potencial de crescimento da indústria (brasileira)", declarou Seitz em cerimônia de anúncio do novo ciclo de investimentos da Volkswagen do Brasil nesta sexta-feira, 2.

O evento ocorre em São Bernardo do Campo e conta com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.