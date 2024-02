Copom põe Selic a 11,25%; nos EUA, corte de juro não vem no curto prazo

Em sua primeira reunião de 2024, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduziu pela quinta vez seguida a taxa básica de juros (Selic) em 0,50 ponto porcentual, de 11,75% para 11,25% ao ano. O colegiado também manteve a projeção de um corte "de mesma magnitude" - ou seja, de 0,5 ponto - nas próximas reuniões, por avaliar que "esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário".

Nesta quarta-feira, 31, o dia foi também de decisão nos Estados Unidos, completando a chamada "Superquarta" dos juros. Só que o resultado foi diferente. Os integrantes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) não só decidiram manter as taxas entre 5,25% e 5,50% ao ano, como indicaram ser "improvável" que esse patamar comece a cair já na próxima reunião, marcada para março - contrariando a expectativa de boa parte do mercado.

Em reação, as Bolsas de Nova York fecharam em baixa. As ações de tecnologia enfrentaram particular pressão, após balanço mal recebido da Alphabet (dona do Google). O Dow Jones fechou com queda de 0,82%, enquanto a S&P 500 recuou 1,61%. Já a Nasdaq teve desvalorização de 2,23%. No Brasil, o Ibovespa (principal indicador da B3) subiu 0,28%, num movimento debitado por operadores a "correções técnicas", depois das quedas nos últimos dias. O recuo no mês foi de 4,79%. "O comunicado do Fed veio ainda bem conservador", avaliou Marcelo Oliveira, cofundador da plataforma Quantzed.