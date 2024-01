Marinho cita desaceleração no 2º semestre entre causas para emprego não chegar a 2 milhões

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou nesta terça-feira, 30, que a desaceleração da economia brasileira no segundo semestre contribuiu para que 2023 fechasse com saldo líquido de 1.483.598 postos formais de trabalho no ano passado, número que, apesar de positivo, ficou abaixo do que havia sido projetado pela pasta em novembro.

"Houve uma desaceleração no segundo semestre. Se a economia tivesse acelerado, ia ser maior a contratação", afirmou o ministro. "Temos um problema de déficit muito grande, que vem, em grande parte, herdado do último ano do governo Bolsonaro."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em relação ao resultado negativo do mês de dezembro, Marinho pontuou que, costumeiramente, o período não costuma ser o melhor do ano, de acordo com a série histórica do Cadastro geral de Empregados e Desempregados (Caged).