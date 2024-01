Haddad: Redução de juro no exterior pode impactar taxa terminal no Brasil melhor que estimado

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça, 30, acreditar que será uma "semana tranquila" quanto a decisão do Banco Central em torno do patamar da taxa Selic, uma vez que a autoridade monetária está com a agenda "relativamente contratada". Afirmou, por sua vez, que o esperado início do ciclo de corte de juros no exterior, precificado para o primeiro semestre, pode fazer com que o Brasil alcance uma taxa de juros terminal para "além" do que se projeta atualmente, ponderando serem ainda "especulações". Nas vésperas da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, o mercado manteve em 9,00% ao ano a mediana do Relatório de Mercado Focus para Selic no encerramento de 2024.

"Por tudo que ouvi, nas viagens que fiz, não me parecia o mais provável (que ciclo de cortes se iniciasse em março), mas no primeiro semestre me parece realista. Se isso acontecer, vai ser muito bom para Banco Central, porque aí o horizonte pode mudar relativamente para melhor, e isso pode projetar um taxa de juros terminal neste ciclo de cortes para além do que estamos imaginado hoje. Mas isso são especulações, vamos avaliar", afirmou Haddad.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No mês passado, o Copom cortou a Selic pela quarta vez consecutiva em 0,50 pp, para 11,75% ao ano. O colegiado pregou cautela e manteve a sinalização de que o ritmo de corte de 0,50 ponto porcentual continua sendo o mais apropriado para as próximas reuniões - no plural. Como mostrou o Projeções Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na última semana, a realização de ao menos três novos cortes de 0,50 ponto porcentual da taxa Selic, nas reuniões de janeiro a maio, é o cenário base de 56 das 60 casas (93%) consultadas.