Confiança do consumidor nos EUA sobe a 114,8 em janeiro

O índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos subiu de 108,0 em dezembro de 2023 (dado revisado de 110,7) para 114,8 em janeiro de 2024. O resultado ficou acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, que projetavam alta a 113,3.

"O aumento da confiança do consumidore em janeiro provavelmente refletiu uma inflação mais lenta, a expectativa de taxas de juro mais baixas no futuro e condições de emprego favoráveis no geral, à medida que as empresas continuam a acumular mão de obra", disse a economista-chefe do Conference Board, Dana Peterson.